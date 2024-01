Il licenziamento sarebbe legato a una lettera aperta condivisa nel 2022 in cui i dipendenti criticavano il management

Otto dipendenti licenziati illegalmente da SpaceX per avere criticato le dichiarazioni dell’amministatore delegato e fondatore della società, Elon Musk. È quanto affermato dall’Agenzia del lavoro degli Stati Uniti che ha sporto denuncia riportando che la società ha licenziato illegalmente gli otto dipendenti e ne ha interrogati decine di altri nel 2022, dopo che avevano condiviso una lettera aperta chiedendo al management dell’azienda di condannare le dichiarazioni “denigratorie” diffuse da Musk sui social. Secondo l’Agenzia per il lavoro Usa SpaceX inoltre “ha riferito ad altri dipendenti che gli otto erano stati licenziati per aver sottoscritto la lettera aperta”, “interrogato altri dipendenti” in merito, “ha creato una sensazione di venire sorvegliati” e “limitato la distribuzione della lettera aperta ai dipendenti”.

Nella lettera si criticava il management per il “fallimento” nell’affrontare una “cultura di sessismo, molestie e discriminazione” sul posto di lavoro e, separatamente, veniva chiesto di “condannare” il comportamento del magnate. “Il comportamento di Elon nella sfera pubblica è per noi una frequente fonte di e imbarazzo”, veniva scritto dai dipendenti nella missiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata