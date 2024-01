La sovrana attraversa il centro di Copenaghen su una carrozza

La regina Margrethe di Danimarca, la monarca più longeva d’Europa, ha attraversato Copenaghen a bordo di una carrozza dorata trainata da cavalli per concludere le ultime celebrazioni del nuovo anno prima della sua abdicazione, prevista per il 14 gennaio dopo 52 anni di regno. Migliaia di persone hanno sfidato le temperature gelide, il forte vento, la neve e il nevischio per scendere in strada ad acclamare la regina lungo il percorso, in quella che sarà la sua ultima apparizione pubblica da monarca. Margrethe, 83 anni, passerà il trono al figlio maggiore, il principe ereditario Frederik. Si tratta della prima abdicazione di questo tipo nella più antica monarchia d’Europa in quasi 900 anni. La regina firmerà la sua abdicazione formale il 14 gennaio durante un Consiglio di Stato – una riunione con il governo danese – rendendo Frederik, 55 anni, e la moglie Mary, 51 anni, di origine australiana, re e regina di Danimarca. Sebbene in diversi Paesi europei i monarchi abbiano abdicato per permettere ai reali più giovani di subentrare, in Danimarca non esiste una tradizione simile.

