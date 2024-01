L'alto rappresentante Ue a Lisbona: "Ho in programma un viaggio in Medio Oriente"

Josep Borrell è andato a Lisbona per partecipare al Seminario Diplomatico 2024 del ministero degli Affari Esteri portoghese. L’alto rappresentante dell’Unione euopea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha espresso le sue preoccupazioni in merito al conflitto tra Hamas e Israele. “Il timore che tutti condividiamo è il rischio che la situazione possa espandersi. Gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso sono legati alla guerra a Gaza”, ha detto Borrell. “Il rischio che quanto accaduto nel 2006 possa ripetersi, una guerra aperta, purtroppo non è trascurabile e quanto avvenuto ieri con la morte di uno dei leader di Hamas è un fattore in più che può far degenerare il conflitto. Avevo e ho ancora in programma un viaggio in Medio Oriente, a partire dal Libano. E’ molto importante stare in contatto con il governo libanese, con quello giordano e con i Paesi arabi per esplorare percorsi di soluzione per il conflitto in Israele e Palestina”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata