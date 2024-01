Dopo il raid di Beirut crescono i timori per un'escalation del conflitto

Timori per il rischio di una escalation del conflitto tra Israele e Hamas dopo il raid che ieri a Beirut, in Libano, ha ucciso il numero due dell’ufficio politico di Hamas, Saleh Al-Arouri. Tutte le notizie dal conflitto di oggi, 3 gennaio. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

10:30 In Cisgiordania sciopero contro uccisione Al-Arouri

Uno sciopero è in corso oggi in Cisgiordania per protestare contro l’uccisione del numero due dell’ufficio politico di Hamas Saleh Al-Arouri in un raid a Beirut e contro “i crimini dell’occupazione contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania”. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, precisando che lo sciopero interessa tutti gli aspetti della vita quotidiana, con la chiusura di università, banche e negozi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata