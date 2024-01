Il bilancio delle vittime del raid sulla capitale è di un morto e 27 feriti

Soccorritori al lavoro per estrarre una persona intrappolata nelle macerie di un edificio nella capitale ucraina Kiev dopo che la città è stata colpita dai missili russi nella mattina di martedì 2 gennaio. Il bilancio delle vittime dell’attacco a Kiev è di un morto e 27 feriti: i razzi hanno colpito edifici e magazzini in cinque aree della città. La persona rimasta uccisa è una donna anziana, morta in un’ambulanza nel distretto di Solomyan.

