Putin: "Finire il conflitto, ma alle nostre condizioni". Zelensky: "Devasteremo le forze nemiche"

Prosegue senza sosta la guerra tra Russia e Ucraina. All’indomani di un primo dell’anno in cui il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di voler finire il conflitto “ma alle nostre condizioni” e il leader di Kiev Volodymyr Zelensky ha detto: “Devasteremo le forze nemiche“, questa mattina è risuonato nuovamente l’allarme aereo in molte regioni ucraine. Ecco tutte le notizie della giornata. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

10:14 Attivati F-16 a tutela spazio aereo Polonia

Il comando operativo delle forze armate della Polonia ha annunciato che due caccia F-16 sono stati attivati a tutela dello spazio aereo polacco in seguito ai raid russi di oggi sull’Ucraina. Alla luce di “un’intensa attività aerea a lungo raggio della Federazione Russa, legata agli attacchi sul territorio dell’Ucraina”, per “garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco sono state attivate due coppie di caccia F-16 e un air tanker alleato“, ha riferito il comando operativo, precisando che “intorno alle 5.45 è decollata una coppia di stanza alla base di Lask e intorno alle 6.15 una coppia (di F-16 ndr.) dalla base di Krzesiny”. “Avvertiamo che le attività dell’aviazione polacca e alleata nel nostro spazio aereo potrebbero comportare un aumento dei livelli di rumore, soprattutto nella parte orientale del Paese”, conclude l’avviso.

09:49 Sindaco Kiev, un morto e 27 feriti per raid russo

A Kiev è salito a un morto e 27 feriti il bilancio dell’attacco missilistico russo che ha colpito la città stamattina. Lo riferisce su Telegram il sindaco della capitale, Vitali Klitschko. Missili russi hanno colpito stamattina le due città più grandi dell’Ucraina, cioè Kiev e Kharkiv. A Kiev, secondo quanto riferito da Klitschko, la persona rimasta uccisa è una donna anziana, morta in un’ambulanza nel distretto di Solomyan. Questa vittima porta a due il bilancio dei morti nei raid di oggi, visto che va ad aggiungersi all’altra vittima già registrata precedentemente a Kharkiv, il cui governatore Oleg Sinegubov ha riferito di un morto e oltre 20 feriti in un raid russo.

08:35 Un morto e oltre 20 feriti a Kharkiv per raid russo

È stata colpita anche Kharkiv nell’attacco con missili russi lanciato stamattina sull’Ucraina e il bilancio nella città è di un morto e oltre 20 feriti. Lo riferisce su Telegram il governatore di Kharkiv, Oleg Sinegubov, come riporta Ukrinform. “Intorno alle 07:30 gli occupanti hanno colpito la parte centrale della città di Kharkiv, in particolare nel distretto di Shevchenkiv. Il tipo di missili è in fase di analisi. In questo momento, più di 20 persone sono rimaste ferite. Una persona è morta”, ha scritto Sinegubov, aggiungendo che sono stati danneggiati edifici residenziali e commerciali e altre infrastrutture civili. Secondo quanto riferito dal governatore, la città di Kharkiv stamattina sarebbe stata colpita 4 volte.

07:45 Kiev sotto attacco, mancano acqua e luce

Nuovo attacco russo sulla capitale ucraina: alcuni missili sono caduti su diversi distretti di Kiev. Il sindaco Vitaliy Klitschko ha spiegato su Telegram che sono stati colpiti edifici e magazzini. Dieci feriti in un edificio a più piani nel distretto di Solomyan, dove è scoppiato un incendio a seguito dell’esplosione di un razzo. “Nove di loro sono stati ricoverati in ospedale, uno è stato medicato sul posto”, scrive Klitschko. In alcune zone si sta verificando “una temporanea mancanza di pressione nella rete idrica” e che alcune tubature del gas “sono state danneggiate”. Problemi anche alla rete elettrica.

07:10 Missili verso Kiev: “Restate nei rifugi”

“Restate nei rifugi, molti missili si dirigono verso Kiev“. Lo scrive su Telegram l’Aviazione delle Forze Armate dell’Ucraina.

06:01 Caccia russi in volo, allarme in tutte le regioni ucraine

L’Aviazione delle Forze Armate dell’Ucraina, in un messaggio su Telegram, ha lanciato un allarme nazionale riferito ad attacchi missilistici da parte della Russia. Allertate tutte le regioni. “Pericolo missilistico nelle zone di allerta. Minaccia dei lanci di missili da crociera dagli aerei Tu-95MS. Sono in volo complessivamente 16 bombardieri strategici Tu-95MS. Mettetevi al riparo“, recita il messaggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata