Tutte evacuate le quasi 400 persone a bordo

Sono state evacuate tutte le circa 400 persone a bordo dell’aereo di Japan Airlines (Jal) che ha preso fuoco sulla pista dell’aeroporto Haneda di Tokyo, in Giappone. Lo riferisce l’agenzia di stampa giapponese Kyodo New. Impressionanti le immagini del velivolo completamente avvolto dalle fiamme che arrivano dallo scalo giapponese. I media locali parlano di una possibile collisione sulla pista con un altro velivolo, come origine del rogo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata