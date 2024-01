Centinaia i coraggiosi partecipanti

Il Barceloneta Swimming Club, situato nell’omonimo quartiere di Barcellona, celebra la tradizionale prima nuotata dell’anno nel giorno di Capodanno. Questo evento riunisce centinaia di persone e ha anche un aspetto benefico, in quanto la quota di partecipazione di 4 euro √® destinata all’Associazione catalana per le lesioni cerebrali traumatiche e i danni cerebrali. Dopo l’evento, l’organizzazione distribuisce un brodo caldo ai coraggiosi partecipanti che hanno osato fare un tuffo in acqua.

