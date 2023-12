Il Pontefice durante l'Angelus in piazza San Pietro

Papa Francesco si è affacciato su piazza San Pietro, in Vaticano, in occasione del tradizionale Angelus. “Continuiamo a pregare per i popoli che soffrono a causa della guerre, il martoriato popolo ucraino, i popoli palestinesi e israeliani, il popolo sudanese e tanti altri”, ha detto Bergoglio. “Al termine di un anno si abbia coraggio di chiedersi: quante vite umane sono state spezzate dai conflitti armati? Quanti morti e quante distruzioni e quanta sofferenza? Chi ha interessi in questi conflitti ascolti la voce della coscienza”, ha aggiunto il Pontefice.

