I residenti hanno costruito pupazzi di neve e si sono sfidati in battaglie con le palle di neve

La capitale della Corea del Sud, Seul, ricoperta di neve nell’ultimo fine settimana dell’anno, con le precipitazioni più abbondanti registrate a dicembre in oltre 40 anni. Condizioni difficili per veicoli e pedoni ma in molti si sono goduti le attività ricreative della stagione, come andare in slitta, costruire pupazzi di neve e impegnarsi in battaglie a palle di neve. Oltre 10 i centimetri di neve caduti su Seul.

