Milano, 17 dic. (LaPresse/AP)- L’esercito della Corea del Sud ha dichiarato di aver rilevato che la Corea del Nord ha sparato almeno un missile balistico verso le acque del Mar del Giappone. Lo Stato Maggiore della Corea del Sud non ha detto immediatamente di che tipo di missile si trattasse o a quale distanza volasse. Come sottolinea l’agenzia Yonhap, il lancio è avvenuto due giorni dopo che il primo vice consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, Kim Tae-hyo, aveva avvertito che Pyongyang avrebbe potuto lanciare un missile balistico intercontinentale entro la fine del mese.

