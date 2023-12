Il fatto è avvenuto giovedì 28 dicembre

Una gigantesca onda anomala ha colpito spettatori e veicoli durante una gara di surf sulla spiaggia di Ventura, in California. Il fatto è avvenuto giovedì 28 dicembre. Otto persone sono state portate in ospedale per curare le ferite riportate. Le autorità della Contea di Ventura hanno chiuso spiagge, moli e porti fino al 31 dicembre. Ondate simili hanno invaso le spiagge altrove lungo la costa della California, allagando parcheggi, strade e innescando avvisi di evacuazione in diversi quartieri.

A Seal Beach, sempre in California, sono stati eretti giganteschi banchi di sabbia con i bulldozer per proteggere le case sulla spiaggia in una delle zone più duramente colpite questa settimana da onde straordinarie generate da potenti mareggiate provenienti dalle tempeste del Pacifico. L’ufficio meteorologico dell’area di Los Angeles ha riferito che potenti cicloni sulle acque del Pacifico settentrionale stavano inviando onde da 3,6 a 5 metri, creando “un’enorme energia ondosa attraverso le acque costiere”. Si prevedeva che in alcuni punti lungo la California le onde che si infrangono raggiungano quasi otto metri. Secondo i meteorologi, le alte maree si aggiungono a un rischio significativo di ulteriori inondazioni costiere.

