Allerta delle autorità in diverse zone: residenti pronti all'evacuazione

Una serie di onde da sneaker (onde oceaniche sproporzionatamente grandi che appaiono all’improvviso e senza alcun preavviso) si sono abbattute sulla costa occidentale degli Stati Uniti, in particolare in California, e sulle Hawaii causando delle inondazioni. Avviso di alta marea nella California settentrionale con onde alte fino a 12 metri. Ad Aptos, all’estremità nord della baia di Monterey, le onde hanno invaso la spiaggia e si sono riversate in un parcheggio, lasciando l’area ricoperta di detriti. In un video si vede un’onda anomala che invade un ristorante di Aptos, il Venus Spirits Cocktail & Kitchen Beachside. La contea di Santa Cruz ha emesso avvisi affinché le persone in diverse aree costiere siano pronte all’evacuazione.

