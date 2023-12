Foto dall'archivio

L'autista 63enne è rimasto ferito: aveva appena effettuato una consegna. La donna deceduta aveva 37 anni, il figlio 11enne è rimasto ferito

Grave incidente a Passau, in Germania: un camion ha travolto dei pedoni. Secondo quanto riporta la Bild, c’è una donna rimasta uccisa nella strage, diversi i feriti. Il camion aveva appena effettuato una consegna ma non è ancora chiaro cosa sia accaduto e perché poi abbia proseguito la corsa investendo diverse persone. La vittima, riporta Ap, è una donna di 37 anni: ferito il figlio 11enne, che si trova in ospedale.

Secondo le prime notizie, un camion si è schiantato contro un gruppo di persone nel centro della città. Secondo un portavoce della polizia, in base a quanto riporta sempre la Bild, l’autista del camion ha investito sei pedoni. L’autista del camion ha ricevuto cure mediche.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.50 nel centro di Passau.

