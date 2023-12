La polizia di Seul lo stava cercando, dopo che i famigliari avevano trovato un messaggio che faceva pensare al suicidio

L’attore sudcoreano Lee Sun-kyun, noto per aver recitato nel film premiato con l’Oscar ‘Parasite’, è stato trovato morto dalla polizia all’interno di un’automobile in un parco nel centro di Seul. Gli agenti stavano cercando Lee su richiesta dei familiari che avevano trovato un messaggio dell’attore che poteva lasciar intendere la sua intenzione di suicidarsi. La polizia ha prima comunicato di aver trovato Lee privo di sensi ma in seguito ne ha confermato la morte.

In ‘Parasite’ Lee interpretava il capofamiglia di un nucleo benestante. Nel 2021 era stato insignito dello Screen actors guild per la stessa pellicola. Lo scorso anno aveva ricevuto la nomination come miglior attore agli International Emmy awards per la sua interpretazione nel thriller di fantascienza ‘Dr. Brain’. Lee era diventato famoso nel 2007 per la serie di tv ‘Coffee Prince (2007)’. Una popolarità consolidata da pellicole come ‘Behind the white tower’, ‘Pasta’ (2010) e ‘My Mister’ (2018).

