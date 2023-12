Tra le vittime una coppia che si era appena sposata

Almeno tre persone sono morte in un raid condotto dalle forze israeliane contro un edificio di Bint Jbeil, nel sud del Libano. L’attacco è avvenuto nella notte contro un edificio residenziale di proprietà di una famiglia. Le vittime sarebbero un combattente di Hezbollah e due civili, una coppia appena sposata. Sollecitate da ‘The Times of Israel’, le forze israeliane di difesa (Idf) non hanno rilasciato alcun commento. Il quotidiano israeliano ricorda che Bint Jbeil è considerata una roccaforte di Hezbollah e gran parte della città è stata distrutta nel 2006, durante la guerra tra Israele e il gruppo libanese.

