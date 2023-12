La lettera al segretario Guterres dopo l'uccisione del Generale delle Guardie della Rivoluzione, per la quale Teheran accusa Tel Aviv

L’Iran dichiara di avere il diritto di rispondere “con decisione” contro Israele. “L’Iran si riserva il diritto legittimo e intrinseco, ai sensi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, di rispondere con decisione al momento opportuno ritenuto necessario“. Lo scrive in una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, l’ambasciatore iraniano all’Onu, Saeed Iravani dopo l’uccisione in Siria del generale delle Guardie della Rivoluzione Seyyed Razi Mousavi per la quale Teheran accusa Tel Aviv. Lo riportano i media iraniani. “La Repubblica Islamica dell’Iran – spiega – condanna inequivocabilmente questi atti di terrorismo atroci e codardi perpetrati dal regime israeliano”. Teheran riafferma, inoltre, “il diritto intrinseco della Repubblica araba siriana, ai sensi del diritto internazionale, di adottare tutte le misure necessarie in risposta agli attacchi terroristici e agli atti di aggressione da parte del regime israeliano contro la sua sovranità, indipendenza e integrità territoriale”.

