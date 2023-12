Issata la bandiera di Sant'Andrea sulla fregata 'Ammiraglio Golovko'

Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato il giorno di Natale a una cerimonia di inaugurazione di nuove navi da guerra della marina militare in un cantiere navale di San Pietroburgo. L’industria navale russa è in crescita, ha dichiarato il capo del Cremlino durante la cerimonia, con cinque fregate, otto corvette, 13 piccole navi missilistiche e oltre 50 altre navi di varie classi attualmente in costruzione. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera Putin ha visitato la fregata ‘Ammiraglio Golovko’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata