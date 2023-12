Il presidente russo durante una riunione con i vertici della Difesa

“L’Occidente non abbandona la sua strategia di contenimento della Russia e i suoi obiettivi aggressivi in Ucraina. Ma non rinunceremo agli obiettivi dell’operazione militare speciale“. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante una riunione con i vertici della Difesa. Lo riporta Ria Novosti. Secondo Putin gli ucraini stanno subendo pesanti perdite anche dal punto di vista dei mezzi impiegati e questo, ha sottolineato, “fa crollare il mito dell’invulnerabilit√† dell’equipaggiamento militare occidentale”.

