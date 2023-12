Circa 150 i partecipanti. Premiati i costumi più originali

Papà Gelo, Fanciulle delle Nevi e tanti altri personaggi festosi hanno attraversato domenica la città russa di Podolsk, nella regione di Mosca, per la corsa in costume di Capodanno. Per i concorrenti adulti sono state organizzate distanze di cinque, 15 e 20 chilometri, mentre per i bambini sono stati stabiliti 300 e 600 metri. Circa 150 i partecipanti: premiati i costumi più originali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata