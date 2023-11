I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e abbattuto 24 droni durante quello che è stato definito come “un massiccio attacco” effettuato dalle forze ucraine. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, come riporta Tass. Il ministero ha comunicato che quattro droni sono stati nelle regioni di Bryansk, Smolensk e Tula. “Il 26 novembre, verso le 09:30 ora di Mosca, è stato fermato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico da parte di un Uav di tipo aereo sul territorio della Federazione Russa. I sistemi di difesa aerea in servizio sono stati distrutti quattro veicoli aerei ucraini senza pilota sul territorio delle regioni di Bryansk, Smolensk e Tula”, ha riferito il ministero. In precedenza, la Difesa russa aveva riportato di 11 droni abbattuti nella notte sul territorio di quattro regioni del Distretto Federale Centrale (Cfd) – regioni di Mosca, Tula, Kaluga e Bryansk, e di circa nove droni abbattuti al mattino il territorio delle regioni di Mosca, Tula, Kaluga e Bryansk. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, come riporta Ria Novosti, ha riferito che alcuni dei droni abbattuti stavano volando verso la capitale russa. Successivamente ha aggiunto che un altro drone è stato distrutto a Podolsk vicino a Mosca. Secondo i dati preliminari non ci sono state vittime o danni gravi dopo la caduta dei detriti.

Due civili uccisi in attacchi russi nel Donetsk

Negli attacchi russi effettuati nella giornata di ieri, sabato 25 novembre, sulla regione di Donetsk, sono stati uccisi due civili ed un altro è rimasto ferito. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare della regione, Ihor Moroz, come riporta Ukrinform. “Il 25 novembre, i russi hanno ucciso 2 residenti della regione di Donetsk – a Voskresenka. Un’altra persona nella regione è rimasta ferita”, ha scritto Moroz su Facebook. Secondo le autorità ucraine, dall’inizio della guerra nella regione di Donetsk, escluse Mariupol e Volnovakha, sono morte 1.780 persone e 4.330 sono rimaste ferite.

