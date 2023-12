Celebrazioni annullate a causa della guerra tra Hamas e Israele

Pochi passanti e celebrazioni annullate: la città vecchia di Gerusalemme sta vivendo una vigilia di Natale come non si era mai vista a causa della guerra tra Israele e Hamas. Con molte delle principali compagnie aeree che cancellano i voli per Israele, sono pochi gli stranieri in visita. Pochi anche i negozi di articoli da regalo aperti. “Di solito in questo periodo c’è fermento con tanti pellegrini in visita. Ma la guerra ha causato tutto questo”, raccontano i residenti. Lo scorso 7 ottobre l’assalto dei militanti di Hamas nel sud di Israele ha innescato il conflitto che continua ancora. Secondo i funzionari sanitari locali, oltre 20.000 palestinesi sono stati uccisi e più di 50.000 feriti durante l’offensiva aerea e terrestre di Israele contro i governanti di Hamas a Gaza, mentre circa l’85% dei 2,3 milioni di residenti del territorio sono stati sfollati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata