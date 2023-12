Stando a quanto riferito dalla polizia, l'uomo deceduto era "l'obiettivo" del killer, che è in fuga e ricercato

Un morto e diversi feriti, di cui almeno uno grave, in una sparatoria in un centro commerciale a Ocala, a nord di Orlando, in Florida. Stando a quanto riferito dalla polizia, l’uomo deceduto era “l’obiettivo” del killer, che è in fuga e ricercato.

