Stando a quanto riferito dalla polizia l'uomo deceduto era "l'obiettivo" del killer

È di un morto e di diversi feriti, in particolare una donna colpita a una gamba, il bilancio della sparatoria avvenuta in un centro commerciale nella Florida centrale. Stando a quanto riferito dalla polizia l’uomo deceduto era “l’obiettivo” del killer. Il capo della polizia di Ocala, Mike Balken, ha riferito ai giornalisti che l’uomo è morto dopo essere stato colpito più volte in un’area comune del Paddock Mall di Ocala, situato a nord-ovest di Orlando. Il sospettato è fuggito dalla scena e ha lasciato indietro l’arma da fuoco. La polizia è arrivata al centro commerciale intorno alle 15.40 (ora locale), dopo una segnalazione telefonica che riguardava diversi colpi di arma da fuoco esplosi al centro commerciale. “Gli agenti sono immediatamente entrati nel centro commerciale (e) alla fine hanno scoperto che non si trattava di quello che considereremmo un tiratore attivo”, ha detto Balken ai giornalisti. Diversi altri clienti del centro commerciale hanno riportato ferite.

