A Rovaniemi tutto pronto per la tradizionale partenza di Santa Claus con le sue renne

(LaPresse) Ultimi preparativi in Lapponia per il via del giro del mondo di Babbo Natale, atteso, con le sue renne e suoi i regali, da milioni di bambini. A Rovaniemi, in Finlandia, boom di turisti per visitare il villaggio simbolo di Santa Claus sempre più metà turistica. L’ente per il turismo Visit Rovaniemi afferma che più del doppio del normale numero di voli diretti porterà tra le 40 e le 50mila persone in più quest’inverno. L’ufficio postale principale del Villaggio di Babbo Natale riceve circa 30mila lettere al giorno nel mese di dicembre.

