Pinguini e le tartarughe d'acqua dolce hanno ricevuto anche piccole prelibatezze in regalo

Babbo Natale è sbarcato al Sea Life Aquarium di Londra per regalare una piccola sopresa agli animali marini. L’originale Santa Claus, in realtà uno dei supervisori del parco, si è immerso nelle vasche per giocare con i pesci. Improvvisati elfi invece hanno regalato piccole prelibatezze a pinguini e tartarughe d’acqua dolce.

