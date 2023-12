Il parlamento statale ha fissato il 17 marzo come data per le presidenziali del paese nel 2024

A Mosca è stato inaugurato il quartier generale della campagna di rielezione del presidente russo Vladimir Putin. Artyom Zhoga, co-presidente della campagna, ha riferito che lo staff lavorerà sette giorni su sette senza ferie per far rieleggere il presidente. Il parlamento statale russo ha fissato il 17 marzo come data per le presidenziali del paese nel 2024.

