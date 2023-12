Il presidente: "A Gaza bilancio vittime civili palestinesi è tragico"

“Non c’è dubbio” che Donald Trump il 6 gennaio del 2021 appoggiò un’insurrezione. Lo ha detto il presidente Joe Biden, dopo la decisione della Corte Suprema del Colorado, che ha bandito l’ex presidente dal prendere parte alle elezioni 2024 nello Stato per il suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill. “E’ evidente”, ha detto Biden parlando con i giornalisti a Milwaukee. “Se il 14esimo Emendamento si applica o no lo lasceremo decidere alla Corte (Suprema, ndr) – ha aggiunto -, ma certamente ha sostenuto un’insurrezione. Non c’è dubbio. Nessuno. Zero. E lui sembra rincarare la dose”.

“E’ tragico”. Così il presidente Joe Biden ha invece risposto a un giornalista che gli chiedeva di commentare il bilancio delle vittime civili palestinesi a Gaza, destinato a superare a breve i 20mila morti.

