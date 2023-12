Una densa nube di fumo nero si solleva dagli edifici

Una densa coltre di fumo nero si è sollevata dagli edifici vicino all’ospedale di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, vicino al confine con l’Egitto, mentre le forze israeliane proseguono nei bombardamenti in tutta la Strisca e i soldati dello Stato ebraico setacciano i tunnel in cerca dei miliziani di Hamas. Intanto il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha rinviato ancora una volta il voto su una risoluzione per un nuovo cessate il fuoco e portare aiuti umanitari a Gaza. Il voto è stato rinviato nelle prossime ore nel tentativo di evitare un altro veto da parte degli Stati Uniti. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, quasi 20.000 palestinesi sono stati uccisi da quando Israele ha dichiarato guerra a Hamas. L’Onu stima che altre migliaia di corpi giacciano sepolti sotto le macerie.

