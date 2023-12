Oltre 600mila persone al buio in New Jersey e Pennsylvania

Una tempesta si è abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti allagando strade, abbattendo alberi e creando un black-out che ha lasciato al buio centinaia di migliaia di persone. Decine i voli cancellati e altrettante le scuole chiuse. Secondo il National Weather Service in alcune parti del New Jersey e della Pennsylvania sono caduti più di dodici centimetri di pioggia.

Dalla Virginia al Maine sono state segnalate più di 600.000 interruzioni di corrente. Raffiche di vento di oltre 100 chilometri orari sono invece state registrate nel New England sud-orientale. Allerta inondazioni per l’area di New York City e aree della Pennsylvania e del New England.

