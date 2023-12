L'intervista del leader russo a Rossiya-1: "Creeremo distretto militare vicino a Finlandia"

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito “un’assurdità” le affermazioni del leader statunitense Joe Biden secondo cui Mosca potrebbe attaccare la Nato. “Questa è una completa assurdità. Penso che anche il presidente Biden lo capisca, è solo un modo di dire per giustificare la sua politica sbagliata nei confronti della Russia”, ha detto Putin in un’intervista sul canale televisivo Rossiya-1, secondo quanto riporta la Tass. Putin ha affermato che la Russia non ha alcun interesse a entrare in guerra con i Paesi della Nato. “Il presidente di qualsiasi grande Paese”, “non può non capire che la Russia non ha alcun motivo, alcun interesse, né geopolitico, né economico, né militare, di entrare in guerra con i Paesi della Nato. Non abbiamo alcuna rivendicazione territoriale nei loro confronti, non abbiamo alcun desiderio di rovinare le relazioni con loro”, ha detto il presidente russo. Al contrario, ha aggiunto, la Russia è interessata a sviluppare le relazioni con questi Paesi.

“Creeremo distretto militare vicino a Finlandia”

Il leader del Cremlino ha anche promesso che verrà creato il “distretto militare di Leningrado”, vicino al confine con la Finlandia, a causa dell’adesione del Paese alla Nato. Ha affermato in particolare che non c’erano problemi nelle relazioni tra Russia e Finlandia ma che ora ci saranno. “Hanno trascinato la Finlandia nella Nato. Abbiamo avuto dispute con la Finlandia? Tutte le dispute, comprese quelle di natura territoriale della metà del XX secolo, sono state risolte da tempo”, ha detto Putin, “non c’erano problemi. Ora ci saranno. Perché ora creeremo il distretto militare di Leningrado e vi concentreremo alcune unità militari“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata