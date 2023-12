Così il ministro britannico degli Esteri in un punto stampa congiunto alla Farnesina

“A Israele chiediamo di ridurre al minimo le vittime civili e di rispettare il diritto umanitario“. Lo ha detto il ministro britannico degli Esteri, David Cameron, in un punto stampa congiunto alla Farnesina con il ministro Antonio Tajani. “Tutti vorrebbero che la guerra finisse ora ma non è possibile se Hamas continua a controllare una parte di quella che sarebbe la Palestina – ha spiegato Cameron – una soluzione sostenibile è che Hamas non rappresenti più una minaccia per Israele”.

