Le forze israeliane hanno fatto irruzione nella notte nell’ospedale Al-Ahli di Gaza City, distruggendo un muro all’ingresso e trattenendo la maggior parte del personale. Don Binder, pastore della Cattedrale anglicana di San Giorgio a Gerusalemme, che gestisce l’ospedale, ha detto che l’incursione ha lasciato solo due medici, quattro infermieri e due inservienti a curare oltre 100 pazienti gravemente feriti, senza acqua corrente né elettricità. “È stata una grande misericordia per i molti feriti di Gaza City il fatto che siamo riusciti a tenere aperto il nostro ospedale anglicano Ahli per così tanto tempo”, ha scritto Binder in un post su Facebook, “oggi è finita”. Ha poi aggiunto che un carro armato israeliano era parcheggiato sulle macerie all’ingresso dell’ospedale, impedendo a chiunque di entrare o uscire.

