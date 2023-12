Due i raid sulla città nel sud della Striscia di Gaza

Un attacco israeliano contro una casa a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dove si rifugiavano numerosi sfollati, ha ucciso almeno 25 persone, tra cui donne e bambini. Un altro raid, sempre a Rafah, ha ucciso almeno tre persone. I giornalisti di Associated Press hanno visto i corpi senza vita arrivare in due ospedali locali. Rafah è stata ripetutamente bombardata negli ultimi giorni. Israele ha colpito quelli che dice essere obiettivi militanti in tutto il territorio ma sta uccidendo un gran numero di civili. Nelle immagini, la devastazione causata dal raid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata