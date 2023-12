L'ex presidente lo ha detto durante un comizio nel New Hampshire

Sta facendo il giro del mondo la frase shock dell’ex presidente americano Donald Trump durante un appuntamento di campagna elettorale nel New Hampshire: “Gli immigrati stanno avvelenando il sangue del nostro Paese“. Il repubblicano, che si è ricandidato per la presidenza Usa, ha promesso di dare un giro di vite “all’immigrazione illegale” e di limitare quella legale se sarà eletto per un secondo mandato. “Stanno avvelenando il sangue del nostro Paese. Ecco cosa hanno fatto”, ha detto Trump alla folla, “arrivano nel nostro Paese, dall’Africa, dall’Asia, da tutto il mondo“.

