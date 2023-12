Il tycoon risponde all'attacco del presidente americano

Scambio di accuse tra Joe Biden e Donald Trump, probabili rivali alle presidenziali Usa 2024. “Donald Trump rappresenta molte minacce per questo Paese. La più grande è quella che pone alla nostra democrazia”, l’affondo del presidente degli Stati Uniti durante un evento elettorale in California. Non si è fatta attendere la replica del tycoon. “Non sono una minaccia, salverò la democrazia. La minaccia è Joe Biden”, dice Trump a un evento elettorale con i Giovani Repubblicani a New York.

