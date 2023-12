Ferito un secondo giornalista il corrispondente Wael Dahdouh

Non ce l’ha fatta il cameraman di Al Jazeera Samer Abu Daqqa, coinvolto in un attacco a Gaza vicino al campo profughi di Khan Younis insieme al giornalista e corrispondente della stessa emittente qatariota Wael Dahdouh. “È successo qualcosa che mi ha scaraventato a terra”, ha raccontato il reporter sopravvissuto spiegando di aver camminato, seppur ferito, finché non ha raggiunto un’ambulanza che lo ha soccorso.

