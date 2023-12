Recuperato il corpo di un ostaggio franco-israeliano. Germania, arrestati quattro militanti di Hamas: pianificavano attentati

La guerra in Medioriente giunge al giorno 70. Le Forze di difesa israeliane recuperano il corpo di un franco-israeliano preso in ostaggio da Hamas durante il maxi attacco del 7 ottobre. Un raid israeliano colpisce Al-Shabura, a Rafah, un campo profughi palestinese nel sud della Striscia di Gaza, distruggendo due edifici residenziali e uccidendo almeno 13 persone. Netanyahu replica al duro affondo di Biden, secondo cui Israele sta perdendo sostegno mondiale, e avverte: “Andremo avanti nella guerra contro Hamas nonostante le pressioni internazionali”. Dopo l’annullamento del viaggio del capo del Mossad in Qatar per riaprire la trattativa sugli ostaggi, insorgono i familiari dei rapiti: “Netanyahu spieghi lo stop ai colloqui con Hamas”. Intanto in Germania quattro militanti di Hamas sono stati arrestati con l’accusa di aver pianificato attacchi contro istituzioni ebraiche in Europa.

09:30 Sullivan vede capo Mossad: “Discussi sforzi per ostaggi”

Il capo del Mossad, David Barnea, ha incontrato ieri il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan presso nel quartier generale del Mossad a Tel Aviv. Lo riferisce l’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, come riporta il Times of Israel. Sullivan si trova in Israele per incontri con le autorità israeliane. Secondo quanto riporta la testata, citando l’ufficio di Netanyahu, Barnea e Sullivan “hanno discusso degli sforzi per la restituzione degli ostaggi detenuti a Gaza, di una maggiore cooperazione e delle sfide regionali poste dall’Iran attraverso il suo programma nucleare, l’espansionismo e il sostegno al terrorismo”.

09:00 Cargo colpita da missile Houthi nel Mar rosso

Una nave cargo battente bandiera della Liberia, la nave Al Jasrah, ha preso fuoco venerdì nel Mar Rosso dopo essere stata colpita da un proiettile lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen. Lo riferisce un funzionario della difesa Usa coperto dall’anonimato. Al momento gli Houthi non hanno rivendicato l’attacco. L’episodio costituisce un’escalation della campagna dei ribelli yemeniti sostenuti dall’Iran, che negli ultimi giorni hanno rivendicato la responsabilità di una serie di attacchi missilistici che hanno mancato di poco navi nel Mar Rosso e nello stretto strategico di Bab el-Mandeb. La nave Al Jasrah è gestita dal trasportatore tedesco Hapag Lloyd, che al momento non ha commentato. Non è chiaro se qualcuno dell’equipaggio a bordo della nave sia rimasto ferito nell’attacco, che potrebbe essere stato sferrato da un drone o da un missile.

08:00 Morto soldato israeliano a Gaza, sono 117 i militari uccisi

L’esercito israeliano ha reso nota la morte di un soldato, che ha perso la vita ieri combattendo a Gaza, portando a 117 il bilancio dei soldati uccisi nell’offensiva di terra contro Hamas. Lo riporta il Times of Israel. La vittima è il sergente Oz Shmuel Aradi, un soldato di 19 anni del battaglione Lahav del Corpo di ingegneria da combattimento, del Kibbutz Hatzor vicino ad Ashdod. Inoltre, secondo i militari, quattro soldati riservisti sono rimasti gravemente feriti negli scontri di ieri a Gaza.

07:30 Biden: “Israele si concentri su salvare vite civili a Gaza”

“Voglio che Israele si concentri su come salvare vite. Non che smetta di dare la caccia a Hamas, ma che stia più attento”. Lo ha detto il presidente Joe Biden rispondendo a un giornalista che chiedeva se auspicasse una minore intensità nei combattimenti da parte di Israele entro la fine dell’anno.

07:00 Esercito israeliano recupera corpo di un ostaggio

Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che le truppe dell’IDF hanno recuperato il corpo dell’ostaggio civile Elia Toledano, 28 anni, che era stato preso dai terroristi al festival musicale Supernova vicino al Kibbutz Re’im il 7 ottobre. Il corpo di Toledano, secondo quanto riportato dal Times of Israel, è stato recuperato da Gaza durante l’attività operativa svolta dall’Unità 504 della Direzione dell’intelligence militare e dalla 551a Brigata. Dopo che il suo corpo è stato riportato in Israele e identificato dalle autorità mediche e rabbiniche, la sua famiglia è stata informata. Non sono stati forniti dettagli su come sia morto o quando.

