Il premier israeliano Netanyahu: "Avanti nella guerra contro Hamas nonostante le pressioni internazionali"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 69. Un raid israeliano colpisce Al-Shabura, a Rafah, un campo profughi palestinese nel sud della Striscia di Gaza, distruggendo due edifici residenziali e uccidendo almeno 13 persone. Lo riferisce l’agenzia governativa siriana Sana. Netanyahu replica al duro affondo di Biden, secondo cui Israele sta perdendo sostegno mondiale, e avverte: “Andremo avanti nella guerra contro Hamas nonostante le pressioni internazionali”. Intanto, l’amministrazione Biden sta ritardando la vendita di fucili prodotti negli Stati Uniti a Israele sulla scia dei timori per gli attacchi dei coloni contro i civili palestinesi in Cisgiordania. IN AGGIORNAMENTO

09:30 Continuano combattimenti a Jabalia e Khan Younis

Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano che i combattimenti sono continuati durante la notte e questa mattina a Shejaiya e Jabalia, nel nord di Gaza, e a Khan Younis, nel sud. L’esercito fa sapere di aver eliminato “molti terroristi” di Hamas nel nord negli ultimi giorni. I soldati israeliani hanno fatto irruzione in un complesso scolastico da cui uomini armati di Hamas avevano sparato contro i soldati, li hanno uccisi e hanno eliminato le “infrastrutture terroristiche” trovate nella scuola. A Khan Younis, le truppe dell’unità Maglan hanno fatto irruzione in diverse località e hanno trovato armi, tra cui granate e fucili kalashnikov. I soldati hanno anche distrutto due entrate di tunnel, un magazzino di armi e una postazione per il lancio di razzi.

09:15 Qatar e Egitto al lavoro per nuovo accordo con Hamas

Secondo alcuni media, tra cui il sito panarabo Al-Araby Al-Jadeed e il quotidiano israeliano Haaretz, Qatar e Egitto sarebbero al lavoro per mediare un nuovo accordo tra Israele e Hamas. Al-Araby Al-Jadeed cita fonti egiziane secondo cui Israele ha chiesto al Cairo di mediare un accordo, mentre Haaretz cita fonti palestinesi che affermano che il Qatar e l’Egitto stanno tenendo colloqui informali per formulare uno schema per un nuovo accordo. Si ritiene che al centro di un nuovo patto ci sia il rilascio dei 135 ostaggi che ancora si trovano nella Striscia di Gaza, di cui almeno 20 sarebbero morti.

09:00 Sullivan incontra bin Salman in Arabia Saudita

Il consigliere degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha incontrato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in Arabia Saudita per discutere degli sforzi per creare una pace tra israeliani e palestinesi. “Hanno discusso una serie di questioni bilaterali e regionali, compresi gli sforzi in corso per creare nuove condizioni per una pace duratura e sostenibile tra israeliani e palestinesi”, si legge in una dichiarazione della Casa Bianca, che aggiunge che i due hanno anche discusso della risposta umanitaria a Gaza, compreso come aumentare il flusso di aiuti verso l’enclave palestinese.

08:45 Gallant, troveremo modo per continuare a farci aiutare da Usa

“Troveremo un modo per aiutare gli americani ad aiutarci“. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, riconoscendo le diverse opinioni tra Israele e gli Stati Uniti in merito all’operazione militare nella Striscia di Gaza. Gallant si è però detto fiducioso che le due parti troveranno un modo per continuare l’operazione. In conferenza stampa ieri, ha dichiarato che Israele apprezza il sostegno diplomatico e militare ricevuto dagli Stati Uniti e che, nonostante le differenze, entrambe le parti concordano sul fatto che Israele deve prevalere su Hamas. Ha aggiunto poi che Israele “è consapevole” di dover tenere conto delle esigenze degli Stati Uniti, “senza rinunciare agli obiettivi della guerra”.

08:30 Salgono a 3 i palestinesi uccisi in attacco a Jenin

Un giovane palestinese che è stato gravemente ferito nella notte dai colpi di arma da fuoco sparati dall’esercito israeliano nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania, è morto a causa delle ferite riportate. Lo rende noto il ministero della Sanità palestinese, come riporta l’agenzia Wafa, che aveva già in precedenza riferito della morte di altri 2 giovani nell’attacco di un drone israeliano sempre a Jenin.

08:00 Morto un altro soldato Israele a Gaza, totale sale a 116

Le forze di sicurezza israeliane (Idf) hanno comunicato la morte di un soldato durante i combattimenti di ieri nel sud della Striscia di Gaza. Quest’ultimo decesso porta a 116 il bilancio dei soldati uccisi nell’offensiva di terra contro Hamas. Si tratta del 38enne Elisha Loewenstern del battaglione 8104 della 179a brigata corazzata di riserva, di Harish. Un altro soldato del battaglione è rimasto gravemente ferito dopo che il carro armato sul quale si trovavano i due è stato colpito da un missile anticarro. Lo riportano i media locali.

07:30 Famiglie ostaggi a Netanyahu, spieghi stop negoziati con Hamas

I familiari degli ostaggi israeliani tenuti a Gaza si sono detti “scioccati” da un report secondo cui il gabinetto di guerra ha deciso di non inviare il capo del Mossad in Qatar per portare avanti i negoziati su un nuovo accordo con Hamas e chiedono una “spiegazione immediata” al primo ministro, Benjamin Netanyahu. Lo riporta Times of Israel. Si ritiene che a Gaza siano rimasti 135 ostaggi – non tutti vivi – dei 240 presi il 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas in Israele

07:00 Raid israeliano su campo profughi Rafah, almeno 13 morti

Un raid areeo israeliano ha colpito Al-Shabura, a Rafah, un campo profughi palestinese nel sud della Striscia di Gaza, distruggendo due edifici residenziali e uccidendo almeno 13 persone. Lo riferisce l’agenzia governativa siriana Sana, secondo cui le operazioni di ricerca e salvataggio continuano e altre vittime potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie.

