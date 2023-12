Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese: "Usa fermi aggressione Israele"

Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha ricevuto a Ramallah, in Cisgiordania, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan. Abbas ha sottolineato “la necessità che intervenga anche l’amministrazione americana, per obbligare Israele a fermare la sua aggressione contro il nostro popolo in Cisgiordania, compresa Gerusalemme occupata”. Il presidente palestinese ha chiesto un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza e lo stop “della guerra genocida”, oltre all’ingresso di aiuti umanitari e di carburante nell’enclave.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata