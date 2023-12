Fabien Accidini: "Stavo lavorando, durante il viaggio mi ha raccontato di essere stato rapito e che voleva una vita normale"

Era scomparso da 6 anni l’adolescente britannico Alex Batty, oggi 17enne, durante una vacanza in Spagna con la sua famiglia. E’ ‘ricomparso’ in Francia, dove un autista che trasporta medicinali di notte, Fabien Accidini, lo ha trovato e portato a una stazione di polizia. “Mi ha detto che era stato rapito dalla madre e dal nonno in Marocco – spiega Accidini -. Mi ha detto che voleva solo avere una vita normale, un futuro normale. Sono queste le parole che ha usato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata