Rapito da una setta è riuscito a scappare. Ha vissuto in una comunità spirituale dormendo in tende e camper sui Pirenei

Un ragazzo britannico di 17 anni, Alex Batty, che era scomparso in Spagna nel 2017, è stato ritrovato in Francia, nella città di Revel, a est di Tolosa. Ne dà notizia la Bbc. L’ufficio del procuratore di Tolosa ha dichiarato all’emittente britannica che la famiglia ha confermato l’identità dell’adolescente. Alex era scomparso da sei anni dopo essere andato in vacanza con la madre e il nonno. I due non avevano la patria potestà sul ragazzo, e non sono stati rintracciati ma restano ricercati in relazione alla sua scomparsa. Una fonte della polizia ha riferito alla Bbc che Alex è stato portato alla stazione di polizia da un automobilista preoccupato, che lo aveva notato camminare lungo una strada ai piedi dei Pirenei. Il ragazzo ha detto di essere in Francia da due anni, ha aggiunto la fonte della polizia, era in buona salute e non ha detto di aver subito maltrattamenti. La nonna – e tutore legale – Susan Caruana aveva denunciato la scomparsa del nipote, affermando che probabilmente la madre di Alex, Melanie Batty, e il nonno David Batty avessero portato il ragazzo, allora undicenne a vivere con una comunità spirituale in Marocco. I due, aveva raccontato Caruana nel 2018 alla Bbc, cercavano uno stile di vita alternativo e non volevano che Alex andasse a scuola.

Melanie e David Batty hanno lasciato Greater Manchester con Alex per Marbella, in Spagna, il 30 settembre 2017. Alex è stato visto per l’ultima volta al porto di Malaga l’8 ottobre, giorno in cui era previsto il suo ritorno. Un giornalista locale ha raccontato alla Bbc che un fattorino aveva notato il ragazzo camminare lungo la strada con uno zaino e uno skateboard e, dispiaciuto per lui, gli ha dato un passaggio. “Hanno trascorso tre ore insieme in macchina e il ragazzo ha raccontato la sua storia”, ha detto Remi Buhagiar del quotidiano La Depeche. “Ha detto di aver vissuto in una specie di comune itinerante. Non era obbligato, ma ha detto che trovava la madre un po’ strana e che aveva deciso di non volere questo tipo di vita e di voler prendere la sua strada, per questo ha deciso di andarsene”, ha aggiunto. Alex camminava da giorni sulle colline, ha spiegato Buhagiar.

