La conferenza stampa di Chris Sykes sul caso dell'adolescente scomparso da 6 anni, ritrovato vicino a Tolosa

“Siamo sollevati e felicissimi di ricevere dalle autorità francesi la notizia che Alex Batty è stato ritrovato sano e salvo. Sono passati sei anni dalla sua scomparsa. È un momento importante per Alex, per la sua famiglia e per la comunità di Oldham”. Così ai giornalisti Chris Sykes, assistente capo della polizia di Greater Manchester, a proposito dell’adolescente scomparso sei anni fa in Spagna e ‘ritrovato’ in Francia. “Alex è scomparso mentre era in vacanza nel 2017, quando aveva solo 11 anni. Mercoledì scorso, un cittadino ha segnalato un possibile avvistamento nella zona di Tolosa, in Francia. Il giovane, identificato come Alex, è stato portato in una stazione di polizia francese” ha aggiunto. “Stiamo lavorando duramente con le autorità francesi per riportare Alex indietro il prima possibile. Al momento le autorità francesi si stanno occupando di lui”.

