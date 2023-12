Zelensky: "Vittoria per Kiev e per l'Europa". Meloni soddisfatta, mentre per Orban è "pessima decisione"

Svolta al vertice Ue. “Il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati di adesione con l’Ucraina e la Moldova“. Lo annuncia il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su X. “Il Consiglio europeo ha concesso lo status di candidato alla Georgia. E l’Ue avvierà i negoziati con la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione e ha invitato la Commissione a riferire entro marzo per prendere una tale decisione”, ha aggiunto Michel, per il quale si tratta di “un chiaro segnale di speranza per la loro gente e per il nostro continente”.

Zelensky: “Decisione Ue vittoria per Kiev e per l’Europa”

“E’ una vittoria per l’Ucraina. Una vittoria per tutta l’Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza”. Lo ha scritto su ‘X’ il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando la decisione del Consiglio Europeo di aprire i negoziati di adesione a Kiev.

Michel: “Momento storico, nessuno si è opposto a ok adesione”

“Abbiamo lavorato molto per preparare questo Consiglio europeo, era importante che nessuno stato membro si opponesse alla decisione ed è per questo che stasera siamo stati in grado di fare questo annuncio stasera – ha aggiunto -. Continuiamo a lavorare perché stiamo ancora lavorando al quadro pluriennale macrofinanziario, questo è un dibattito difficile e sono fiducioso che nelle prossime ore riusciremo a prendere una decisione ed essere uniti su questo argomento. Vogliamo sostenere l’Ucraina con l’assistenza macrofinanziaria ma anche adattare il quadro finanziario pluriennale”, ha aggiunto Michel.

Ue, Meloni soddisfatta su allargamento: “Da Italia ruolo di primo piano”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime grande soddisfazione per i concreti passi avanti nel processo di allargamento raggiunti al Consiglio europeo per Ucraina, Moldova, Georgia e Bosnia Erzegovina. Si tratta di un risultato di rilevante valore per l’Unione Europea e per l’Italia, giunto in esito a un negoziato complesso in cui la nostra Nazione ha giocato un ruolo di primo piano nel sostenere attivamente sia Paesi del Trio orientale sia la Bosnia Erzegovia e i Paesi dei Balcani occidentali”. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota.

Orban: “Adesione Ue pessima decisione, Ungheria non partecipa”

“L’adesione all’Ucraina all’Ue è una pessima decisione. L’Ungheria non vuole partecipare a questa cattiva decisione!”. Lo scrive su Facebook il premier ungherese Viktor Orban.

