È di 45 feriti in Ucraina il bilancio di un attacco missilistico russo che nella notte ha colpito la capitale Kiev. Lo riferisce il sindaco della città, Vitali Kitschko. Diversi edifici sono stati danneggiati. Una serie di forti esplosioni è stata udita intorno alle 3 di notte ora locale e le difese aeree sono state attivate. Secondo quanto riferito da Kitschko su Telegram, i detriti dei missili intercettati sono caduti nel quartiere orientale di Dniprovskyi. Dei 45 feriti, 18 fra cui 2 bambini sono stati ricoverati in ospedale, mentre gli altri 27 hanno ricevuto cure mediche sul posto. L’attacco è avvenuto mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era in visita a Washington, dove ha lanciato un accorato appello al Congresso per ulteriori aiuti per combattere l’invasione russa.

In conseguenza dell’attacco missilistico, un edificio residenziale, una casa privata e diverse auto hanno preso fuoco, mentre le finestre di un ospedale pediatrico sono andate in frantumi, ha riferito il sindaco di Kiev. I detriti dei razzi caduti hanno danneggiato anche il sistema di approvvigionamento idrico del quartiere. È la seconda volta che le difese aeree si attivano a Kiev questa settimana: lunedì un attacco missilistico russo aveva distrutto diverse case alla periferia della capitale lasciando più di 100 famiglie temporaneamente senza elettricità.

