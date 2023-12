Il leader di Kiev è arrivato a Washington. Martedì l'incontro alla Casa Bianca con Biden

L’Ucraina supererà la pausa negli aiuti dagli Stati Uniti, causata dalle divergenze all’interno del Congresso. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista rilasciata a diversi media latino-americani fra cui la testata argentina Clarìn, rilanciata dall’emittente ucraina Rbc-Ukraine. “Non sono arrabbiato, perché non ho perso questa battaglia”, ha risposto Zelensky a chi gli chiedeva se sia arrabbiato per il fatto che gli Usa possono fornire meno aiuti a Kiev.

“Non siamo il tipo di persone che si arrendono di fronte alle difficoltà. Qualcuno inizia a farsi prendere dal panico e non crede nella vittoria, quindi dobbiamo farci forza e andare avanti”, ha detto ancora il leader ucraino. “Lavoreremo per superare questa pausa negli aiuti statunitensi all’Ucraina. Supereremo questo e non solo questo. Supereremo tutto“, ha concluso Zelensky. Il presidente ucraino, che ieri ha partecipato a Buenos Aires alla cerimonia di insediamento di Javier Milei alla presidenza dell’Argentina, martedì 12 dicembre incontrerà il presidente Usa Joe Biden alla Casa Bianca a Washington.

Zelensky a Washington

Volodymyr Zelensky, in vista dell’incontro di martedì con Joe Biden, terrà a Washington un discorso alla National Defense University, nel tentativo di convincere in extremis il Congresso ad approvare nuovi fondi per l’Ucraina. Il presidente Usa ha chiesto lo stanziamento di 61,4 miliardi di dollari per Kiev, all’interno di un pacchetto complessivo da 110 miliardi di dollari che comprende anche gli aiuti militari a Israele e i fondi per altre priorità di sicurezza nazionale. Ma la richiesta di Biden si è arenata nella battaglia in corso con i Repubblicani, che chiedono una svolta nelle politiche sull’immigrazione e la sicurezza al confine col Messico. Finora, gli Usa hanno fornito all’Ucraina 11 miliardi di dollari per fronteggiare l’invasione russa. Il presidente ucraino ha in programma domani un incontro con Biden alla Casa Bianca e una visita a Capitol Hill.

Casa Bianca: “Entro fine mese nuovo pacchetto aiuti a Kiev”

Gli Usa annunceranno un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev entro la fine di dicembre. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing a bordo dell’Air Force One che sta portando Joe Biden a Filadelfia. Kirby ha peecisato che è stato il presidente Usa ad invitare Volodymyr Zelensky a Washington.

Zelensky: “Putin deve essere sconfitto”

“Putin deve perdere“, così che tutti i suoi possibili emuli ricevano “un messaggio forte e chiaro”.Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando alla Nationald Defense University di Washington.

Zelensky: “A Biden e Congresso dirò quali risultati otterremo nel 2024”

Al presidente Joe Biden e al Congresso “dirò quali risultati possiamo raggiungere l’anno prossimo a partire dai risultati ottenuti quest’anno“. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, anticipando i contenuti dei suoi incontri di domani alla Casa Bianca e a Capitol Hill. Oggi ho “la stessa fiducia” che avevo il 24 febbraio del 2022, ha aggiunto il presidente ucraino, parlando alla National Defense University di Washington.

