Il premier spagnolo: "Serve il riconoscimento di uno Stato palestinese"

“L’Europa deve contribuire attivamente alla ricerca di una soluzione definitiva e integrale” del conflitto in Medioriente, con una “prospettiva di pace credibile e seria che dia contenuto alla soluzione dei due Stati, e questo implica il riconoscimento dell’esistenza di uno Stato palestinese che conviva in pace e sicurezza insieme allo Stato di Israele”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez nel suo intervento alla plenaria dell’Eurocamera a Strasburgo con motivo della presidenza di turno spagnola dell’Ue. Sul Medioriente come “sull’Ucraina, l’Europa ha bisogno di unità” e “io garantisco che nei prossimi mesi la Spagna farà quanto possibile per poter forgiare questa unità”, ha sottolineato Sanchez.

Sanchez: “Basta morti innocenti a Gaza”

“Dobbiamo dire basta, basta alla morte di civili innocenti a Gaza inclusi migliaia di bambini”, “i bombardamenti devono cessare immediatamente, serve un cessate il fuoco umanitario e gli aiuti devono arrivare con urgenza e in quantità sufficiente”, ha aggiunto Sanchez nel suo intervento.

“Se vogliamo che il mondo ci rispetti come attore geopolitico rilevante”, “se vogliamo che i cittadini si sentano orgogliosi delle nostre azioni e vedano che i valori europei non sono solo parole, dobbiamo parlare in maniera chiara e con una sola voce”, “dobbiamo condannare ovviamente gli attentati di Hamas, esigere l’immediata e incondizionata liberazione degli ostaggi e appoggiare la lotta al terrorismo in Medioriente e riconoscere il diritto di Israele a difendersi e a esistere ma, con la stessa convinzione e con gli stessi valori dobbiamo dire basta, basta alla morte di civili innocenti a Gaza”, ha affermato Sanchez, sottolineato che l’Europa deve “esigere il rispetto del diritto internazionale“.

