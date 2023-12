Il presidente Usa: "La sicurezza dei palestinesi innocenti è fonte di preoccupazione"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato del conflitto a Gaza e ha messo in guardia Israele, spiegando di aver detto al premier Benyamin Netanyahu che è necessario tentare di fare tutto il possibile per non colpire i civili palestinesi.

“Credo che abbiamo detto in modo chiaro agli israeliani, e ne sono consapevoli, che la sicurezza dei palestinesi innocenti ci preoccupa ancora e quindi le azioni che stanno intraprendendo devono essere coerenti con il tentativo di fare tutto il possibile per evitare che palestinesi civili innocenti vengano feriti, uccisi, assassinati e dispersi”, ha detto il capo della Casa Bianca.

