Le parole del numero uno del summit Onu sul clima dopo l'accordo raggiunto a Dubai

Il cosiddetto accordo ‘global stocktake’ è stato adottato dai delegati riuniti a Dubai nella Cop28, il summit Onu sul clima. Si tratta dell’ultima bozza che era stata presentata poco dopo l’alba di oggi, che chiede di “transitare fuori dai combustibili fossili” e accelerare “l’azione in questo decennio critico”. Non compare invece la dicitura “phase-out”, cioè eliminazione graduale dei combustibili fossili, che era presente in una versione precedente. “Abbiamo trovato una nuova strada” ha sottolineato il presidente della Cop28, Sultan al-Jaber.

