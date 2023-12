Un giro tra bancarelle di specialità locali sorseggiando vin brulè caldo

In una fredda notte di Budapest, gli acquirenti di uno dei mercatini di Natale all’aperto più famosi d’Europa hanno curiosato tra bancarelle di specialità locali fumanti e hanno sorseggiato vin brulè caldo. Lo spirito natalizio è palpabile nella capitale ungherese mentre risuona musica festosa e uno spettacolo di luci colorato decora la facciata della Basilica di Santo Stefano di Budapest. Ma in mezzo all’allegria natalizia si assiste ad una persistente crisi del costo della vita nel paese dell’Europa centrale significa che molti ungheresi e turisti stanno vivendo come uno shock.

